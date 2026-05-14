Detenido un hombre tras apuñalar a otro en Puertollano: la víctima ha sido trasladada en UVI al Hospital de Ciudad Real

Un hombre de 46 años ha resultado herido tras una agresión con arma blanca en Puertollano. Una UVI lo ha trasladado hasta el Hospital General Universitario de Ciudad Real, donde se encuentra estable, con una herida en el cuello.

Poco después del suceso, la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 40 años como presunto autor del apuñalamiento, por un posible delito de homicidio en grado de tentativa.

El agresor ha sido arrestado en la misma zona tras intentar huir del lugar, gracias al rápido dispositivo desplegado que ha permitido localizarlo.

Los hechos han ocurrido a las 18.39 horas de la tarde en el interior de un establecimiento de la calle Valdepeñas del municipio.

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado que hasta el lugar también se han desplazado agentes de la Policía Local.