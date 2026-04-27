Denuncian al conductor de un autobús escolar por dar positivo en cocaína cerca de un centro educativo de Ciudad Real

La Guardia Civil de Ciudad Real ha denunciado al conductor de un vehículo dedicado al transporte escolar tras ser detectado circulando con presencia de drogas en el organismo, una circunstancia que fue posteriormente confirmada mediante el informe de ensayo realizado por el laboratorio de referencia.

Según ha informado la Guardia Civil, los hechos tuvieron lugar a finales del pasado mes de febrero, cuando agentes del Subsector de Tráfico de Ciudad Real llevaban a cabo un control de transporte escolar y de menores en las inmediaciones de un centro de educación especial de una localidad de la provincia.

Durante el dispositivo, los agentes procedieron a la parada aleatoria de un turismo destinado al traslado de escolares con el objetivo de verificar que cumplía las condiciones técnicas exigidas, así como la documentación y autorizaciones administrativas necesarias para prestar este servicio.

Una vez practicada la prueba de detección de drogas al conductor, el test salival inicial arrojó un resultado positivo en cocaína. Ante esta situación, otro conductor debidamente habilitado tuvo que hacerse cargo del vehículo para continuar con el servicio en condiciones de seguridad. Posteriormente, el resultado fue ratificado por el laboratorio encargado del análisis confirmatorio de drogas en saliva.

Como consecuencia de los hechos, la Guardia Civil confeccionó el correspondiente boletín de denuncia por una infracción de la Ley de Seguridad Vial, al circular con presencia de drogas en el organismo. El expediente ha sido remitido a la Alcaldía competente, al tener atribuidas las competencias sancionadoras en esta materia.