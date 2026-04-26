Muere un motorista de 56 años al sufrir un accidente de tráfico en la provincia de Albacete

Un motorista de 56 años ha fallecido este domingo tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera CM-3203, a la altura del término municipal de Alcadozo (Albacete).

Según han informado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha producido a las 16:54 horas de la tarde y el siniestro ha tenido lugar en el kilómetro 45 de la citada vía.

Hasta el lugar se han desplazado un médico de urgencias, una ambulancia de urgencias y una UVI, que solo han podido certificar el fallecimiento del motorista.

También han acudido efectivos de la Guardia Civil, que se han hecho cargo de las actuaciones.