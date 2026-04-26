Muere un motorista de 56 años al sufrir un accidente de tráfico en la provincia de Albacete
El siniestro ha tenido lugar en el kilómetro 45 de la carretera CM-3203, a la altura del término municipal de Alcadozo (Albacete).
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Un motorista de 56 años ha fallecido este domingo tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera CM-3203, a la altura del término municipal de Alcadozo (Albacete).
Según han informado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha producido a las 16:54 horas de la tarde y el siniestro ha tenido lugar en el kilómetro 45 de la citada vía.
Hasta el lugar se han desplazado un médico de urgencias, una ambulancia de urgencias y una UVI, que solo han podido certificar el fallecimiento del motorista.
También han acudido efectivos de la Guardia Civil, que se han hecho cargo de las actuaciones.