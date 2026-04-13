Un detenido por la muerte violenta de un hombre hallado en una transitada calle de Hellín (Albacete)

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detenido a una persona por su presunta implicación en la muerte violenta de un hombre de unos 40 años, ocurrida en la noche del sábado al domingo en la calle Cantarería de Hellín (Albacete).

El caso permanece bajo secreto de sumario, por lo que no se han facilitado más detalles sobre las circunstancias del suceso.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha confirmado este lunes la detención y ha señalado que la investigación continúa abierta.

Según fuentes de la Delegación del Gobierno, la víctima habría fallecido tras ser agredida a golpes, aunque no han trascendido más datos por la reserva judicial del procedimiento.

El aviso se recibió a las 23:46 horas del sábado 11 de abril, cuando el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha fue alertado de la presencia de un hombre inconsciente en la vía pública.

Hasta el lugar de los hechos, ubicado en el centro urbano y próximo al Ayuntamiento de la localidad, se desplazaron una UVI móvil, cuyos sanitarios confirmaron el fallecimiento del varón. Además, efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional, que se hicieron cargo de la investigación desde el primer momento.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha a este medio digital, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Hellín, plaza número 2, en funciones de guardia, es la que ha abierto Diligencias Previas tras la muerte. Además apuntan que, no hay previsión sobre la puesta a disposición judicial del detenido.

La Policía Nacional continúa practicando diligencias para esclarecer lo ocurrido, mientras el caso permanece judicializado y bajo secreto de sumario.

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