Graban un caso de maltrato animal en Villarrobledo: muere un cachorro al ser abandonado en un contenedor

El momento en el que los cachorros son depositados en el contenedor.

La Guardia Civil de Albacete ha detenido a dos vecinos de Villarrobledo, de 47 y 52 años, como presuntos autores de un delito de maltrato animal tras abandonar tres cachorros recién nacidos en el interior de un contenedor de basura.

Los hechos, que provocaron la muerte de uno de los perros, han salido a la luz gracias a que un vecino localizó en el interior de un contenedor una caja de cartón con los tres animales, de apenas unos días de vida. Uno de ellos ya había fallecido.

Los leves aullidos de los cachorros alertaron a un viandante, que al comprobar su estado contactó de inmediato con la protectora "Huella de Vida" de Villarrobledo, que acudió al lugar y se hizo cargo de ellos.

Los dos cachorros supervivientes.

Gracias a la intervención de esta asociación, los dos perros supervivientes han podido salir adelante.

Primero fueron trasladados a una voluntaria de San Clemente (Cuenca), que contaba con una perra que podía amamantarlos, y actualmente permanecen con otra voluntaria en Albacete, a la espera de una futura adopción.

Grabados por las cámaras

En el marco de la investigación, los agentes de la Guardia Civil solicitaron la colaboración de la Policía Local de Villarrobledo, que facilitó las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona.

En ellas se observa cómo las dos personas ahora detenidas se bajan de un vehículo, abren el maletero y se dirigen al contenedor para abandonar a los animales en su interior.

Localizada la posible madre

De forma paralela, efectivos del Seprona de la Guardia Civil de Munera inspeccionaron una parcela propiedad de los investigados, donde localizaron a una perra mestiza que podría ser la madre de los cachorros.

La Guardia Civil ha destacado la "inestimable colaboración ciudadana" que ha permitido esclarecer los hechos y recuerda que el teléfono 062 está disponible las 24 horas para comunicar cualquier situación similar.

Las diligencias han sido remitidas, junto a los detenidos, al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Villarrobledo.