Se derrumba por completo una de las torres del castillo de Escalona (Toledo)

El suceso ha tenido lugar en la mañana de este sábado en la fortaleza del municipio toledano sin que se hayan producido heridos.

La torre albarrana del Castillo de Escalona (Toledo) se ha derrumbado en la mañana de este sábado sin que se hayan producido heridos.

Durante el momento del colapso, en el lugar se encontraban algunos visitantes que han podido retirarse a tiempo y no han sufrido daños.

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