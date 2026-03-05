Un matrimonio de Albacete se lleva el susto de sus vidas al derrumbarse el tejado de su casa con ellos dentro

Un matrimonio de Albacete se ha llevado el susto de sus vidas cuando esta madrugada ha colapsado uno de los tejados de la vivienda en la que viven. Por fortuna para ellos, en ese momento se encontraban en otra parte del inmueble y el derrumbamiento no les ha afectado.

Este suceso ha tenido lugar sobre las 4:30 horas de la madrugada en una vivienda situada en la calle San Sebastián de la capital albaceteña, según ha informado el servicio de urgencias y emergencias 112.

El colapso de la parte superior de la casa no ha afectado de manera directa a ninguno de los dos moradores, un matrimonio que ronda los 70 años. Sin embargo, la mujer -de 69 años- ha tenido que ser atendida en el lugar por una UVI y posteriormente dada de alta por un ataque de ansiedad.

Más allá del soporte sanitario, en el dispositivo también han participado Policía Local, Policía Nacional y bomberos del parque municipal de Albacete, que han certificado que el matrimonio podía quedarse en la parte de la casa no afectada.