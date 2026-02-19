Libertad provisional para el acusado de agredir a su pareja en Jadraque: se le ha impuesto una orden de alejamiento

El juez de Violencia sobre la Mujer de Guadalajara ha decretado libertad provisional para el acusado de un delito de maltrato habitual tras ser detenido en Jadraque por golpear a su pareja, de unos 50 años. Además, se ha impuesto una orden de alejamiento de la víctima de 500 metros.

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, confirmó este mismo miércoles que la mujer se encontraba incluida en el Sistema VioGén en "nivel extremo".

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha informado a la agencia de noticias EFE que la víctima presentó una denuncia por violencia machista, por lo que el pasado 16 de febrero la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sigüenza abrió diligencias previas.

Este mismo día, la jueza dictó un auto en el que impuso una orden de protección para la mujer, que consistía en la prohibición para el investigado de acercarse a una distancia inferior a 500 metros a la víctima. También la prohibición de comunicación con la víctima por cualquier medio, incluyendo la comunicación a través de terceros.

No ha declarado

Este martes 17 de febrero, el investigado por los hechos fue detenido, mientras que este miércoles pasó a disposición judicial en la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Guadalajara.

En su comparecencia ante el juez, el detenido se ha acogido a su derecho a no declarar. A la vista de que el Ministerio Fiscal no ha solicitado prisión preventiva para el arrestado como medida cautelar, el juez ha decretado la libertad provisional y ha ratificado la orden de protección acordada por el Tribunal de Instancia de Sigüenza.

Las mismas fuentes han detallado que al investigado se le imputa de manera provisional como presunto autor de un delito de maltrato habitual, una imputación que es provisional y que se tendrá que concretar en base al resultado de las diligencias de investigación.

Ahora, la causa sigue su tramitación en sede judicial.