Herido un trabajador de 55 años al caer de un andamio a tres metros en el centro comercial Imaginalia de Albacete

Un hombre de 55 años ha resultado herido tras caer desde un andamio a unos tres metros de altura mientras trabajaba en el centro comercial Imaginalia de Albacete. La víctima ha sido trasladada en UVI hasta el hospital de la capital provincial.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 16.07 horas de la tarde este jueves, en el espacio ubicado en la Avenida de la Ilustración de la ciudad.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado otros medios sanitarios como una ambulancia de Soporte Vital Básico y agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional.