Detienen a un hombre por romper y vandalizar 29 vehículos y buzones en un pueblo de Ciudad Real

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de 29 delitos de daños cometidos contra vehículos y buzones de Carrión de Calatrava (Ciudad Real), con un coste estimado de 10.000 euros.

Todos los daños se produjeron en la madrugada del 24 al 25 de diciembre de 2025, cuando fueron denunciados numerosos daños en vehículos estacionados en distintas calles del municipio, así como en buzones de correspondencia de una urbanización privada.

Según la información que aporta la Guardia Civil, los daños afectaron, de manera principal, a retrovisores, además de lunas, chapa y pintura de los turismos, que fueron forzados mediante el empleo de la fuerza.

Estos actos vandálicos generaron una importante alarma social entre los vecinos, debido al elevado número de afectados en una misma noche.

Tras tener conocimiento de los hechos, agentes del equipo de investigación de la Compañía de la Guardia Civil de Ciudad Real iniciaron actuaciones para esclarecerlos y las pesquisas incluyeron inspecciones oculares, recogida de denuncias, visionado de cámaras de videovigilancia, toma de manifestaciones a testigos y diferentes trabajos operativos.

Identificación

Como resultado de estas investigaciones, los agentes lograron identificar al presunto autor, que habría actuado de madrugada aprovechando el escaso tránsito de personas por la calle para dificultar su identificación.

Una vez reunidas las pruebas suficientes, hace escasos días los agentes han detenido al sospechoso, que fue posteriormente puesto en libertad tras ser informado el juzgado competente.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a los Juzgados de Instancia de Ciudad Real.