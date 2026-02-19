La criminalidad subió en Castilla-La Mancha un 4,7 % en 2025: la región registró casi 18.000 estafas informáticas

La criminalidad ha aumentado un 4,7 % en Castilla-La Mancha durante el año 2025, registrando un total de 87.351 infracciones penales. Además, se ha registrado un incremento del 12,2 % de la ciberdelincuencia y un aumento del 2,7 % de la criminalidad convencional.

Así lo refleja el balance de criminalidad presentado por el Ministerio del Interior correspondiente al pasado año, que recoge en la comunidad autónoma un aumento de delitos como homicidios dolosos y de las agresiones sexuales.

En total, se ha pasado de 83.407 infracciones en 2024 a 87.351 en el pasado ejercicio. De estas, 20.441 han sido cometidas por medios cibernéticos y las otras 66.910 corresponden a criminalidad convencional.

Los homicidios dolosos han crecido un 23,1 %, al pasar de 13 a 16; las agresiones sexuales un 21,5 %, con un total de 147; y se ha registrado un aumento de secuestros, que han pasado de cero a tres.

Por otro lado, los delitos contra la libertad sexual en la región han subido un 10,3 %, al pasar de 661 a 729. Entre las infracciones penales más numerosas están los hurtos, que han sumado más de 14.200 y se han reducido un 1,1 %.

El informe también apunta a que las estafas informáticas han pasado de 16.038 en 2024 a 17.960 el pasado año, un aumento del 12 %, mientras que otros ciberdelitos aumentaron un 13,4 %.

Por provincias

Por provincias, la única que ha marcado un descenso de la criminalidad durante el pasado año ha sido Guadalajara, con un 0,5 % menos. Una provincia en la que la criminalidad convencional bajó un 3,9 % y la ciberdelincuencia aumentó un 9,4 %.

La subida más acusada la ha registrado Toledo, con un incremento del 6,5 % y más de 35.600 infracciones, mientras que la cibercriminalidad en esta provincia ha aumentado un 20,7 %.

En el resto de provincias, en Albacete las infracciones penales subieron un 5,4 %; en Ciudad Real un 4,9 %; y en Cuenca un 3,3 %.

Datos nacionales

En cuanto a los datos nacionales, el Ministerio del Interior ha detallado que la criminalidad convencional descendió un 0,2 % en 2025 y la ciberdelincuencia siguió al alza, con un aumento de un 5,3 %.

El número total de infracciones penales aumentó un 0,8 %, hasta las 2.474.156 en el pasado año.