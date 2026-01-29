Un esquiador de Guadalajara, muy grave por la avalancha de Cerler (Huesca) en la que ha fallecido otro hombre

Un esquiador de Guadalajara de 22 años se encuentra en estado muy grave después de ser rescatado de una avalancha de nieve que ha terminado con la vida de otro hombre de 25 años y natural de Zaragoza en el término municipal de Benasque, en el Pirineo de Huesca.

Los dos afectados pertenecían a un grupo de cinco personas que estaban practicando esquí y snowboard en una zona fuera del dominio esquiable de la estación de Cerler, en el entorno del Circo Cibollés. Sobre las 12:40 horas de la mañana, el alud les sorprendía y arrastraba a los dos jóvenes.

Los otros tres acompañantes rápidamente han dado la voz de alarma al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil (Greim) con base en Benasque que rápidamente se han desplazado a la zona junto a un perro especializado en la búsqueda de cuerpos, según ha informado la Benemérita.

Los especialistas localizaron de manera rápida al joven guadalajareño, que padecía una grave hipotermia. Tras aplicarle los primeros auxilios y el protocolo de hipotermia, este hombre ha sido trasladado en el helicóptero del cuerpo hasta el parking de Ampriu, en la estación de Cerler, donde ha sido transferido a otro helicóptero medicalizado con el que ha sido evacuado de manera inmediata al Hospital Miguel Servet de Zaragoza con pronóstico muy grave.

Un fallecido

Sobre las 14:00 horas, el perro guía del Greim de Benasque ha localizado al segundo esquiador, que rápidamente ha sido evacuado al aparcamiento de la estación de Cerler para ser atendido por los servicios médicos.

Según ha explicado al Guardia Civil, desde el momento de su rescate, a este joven le han sido practicadas maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), hasta que finalmente se ha certificado su fallecimiento. El cuerpo de este hombre ha sido trasladado a la helisuperficie de Benasque para su transferencia a los servicios funerarios.

Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, han recomendado "máxima precaución" a las personas que vayan a realizar actividades en el Pirineo oscense, así como revisar la meteorología y el Boletín de Peligro de Aludes (BPA), que son "fundamentales" para una buena planificación y gestión de riesgo en una montaña nevada. Han recordado que es posible informarse a través de los refugios del estado de la zona.

Por su parte, el consejero de Hacienda e Interior del Gobierno aragonés, Roberto Bermúdez de Castro, ha apelado desde Benasque a la prudencia y a revisar las previsiones meteorológicas y las condiciones de la nieve antes de practicar una actividad de riesgo.