La Guardia Civil detiene en Cuenca a un conductor tras una peligrosa huida de 18 kilómetros por la A-3

La Guardia Civil ha detenido a un hombre después de que efectuara una peligrosa huida por la A-3 durante 18 kilómetros, entre los municipios conquenses de Tarancón y Villarrubio.

Ocurrió cuando los agentes procedieron a identificar al ocupante de un turismo que se encontraba estacionado en un área de servicio. Al consultar la base de datos, la Benemérita pudo comprobar que el titular contaba con antecedentes policiales.

Al percatarse el conductor, emprendió una huida del lugar a gran velocidad, incorporándose a la Autovía A-3, sentido Valencia. Inmediatamente, se alertó a la Central, que movilizó en apoyo a patrullas de Seguridad Ciudadana y del Destacamento de Tráfico de Tarancón.

Durante la huida, el conductor ignoró las señales luminosas y acústicas de parada de los vehículos oficiales, poniendo en grave riesgo la seguridad del resto de usuarios de la vía. Finalmente, fue interceptado en un camino de Villarrubio (Cuenca).

El detenido y las diligencias han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Tarancón.