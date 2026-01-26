Un futbolista juvenil de Cuenca, expulsado de su equipo tras agredir al árbitro en pleno partido este fin de semana

Un futbolista de categoría juvenil del CD Ciudad Encantada ha sido expulsado de su equipo tras agredir este sábado al árbitro del encuentro disputado frente al Motilla CF, unos hechos por los que el colegiado ha tenido que ser atendido en el Hospital de Cuenca.

El suceso se ha producido en los minutos finales del partido celebrado en el campo municipal 'Obispo Laplana de Cuenca', cuando el jugador ha arremetido contra el árbitro del encuentro.

El club del futbolista implicado ha condenado lo ocurrido y ha acordado la expulsión "irrevocable" del jugador, además de mostrar su rechazo a este comportamiento.

En un comunicado, el CD Ciudad Encantada ha asegurado sentirse "avergonzado" por la agresión, ha pedido disculpas al colegiado afectado, al conjunto del estamento arbitral y a la afición presente en el partido, y ha subrayado que los hechos "atentan directamente contra los valores de juego limpio, respeto y educación" que defiende la entidad.

Arbitraje

"Lamentamos profundamente y condenamos sin paliativos la agresión cometida", ha afirmado el club, que ha calificado la conducta del jugador como "altamente reprobable".

Por su parte, el Motilla CF también ha mostrado su condena "firme, contundente y absoluta" a través de otro comunicado, en el que ha reclamado una respuesta "ejemplar" y "con la máxima contundencia".

El club visitante ha subrayado que una agresión a un árbitro "no es un calentón" sino un acto "violento" e "inadmisible", y ha trasladado su apoyo al colegiado.

Asimismo, la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha (FFCM) ha condenado de forma rotunda lo sucedido y ha advertido de su "enorme preocupación" por el clima mediático que, a su juicio, señala de manera sistemática a los arbitrajes.

Según la federación, este tipo de mensajes "no solo son injustos, sino profundamente dañinos para el deporte", especialmente en las competiciones de base.

"Estos mensajes impactan directamente en los comportamientos, alimentan la tensión, normalizan la deslegitimación de los árbitros y se traducen en un incremento real de la violencia en nuestros campos", ha denunciado la FFCM, que ha animado a trabajar en una nueva Ley del Deporte adaptada a la sociedad actual para actuar "de forma tajante" contra los responsables.

Además, fuentes de la Policía Nacional han informado a Efe de que el árbitro agredido, que sufrió heridas leves por las que precisó asistencia sanitaria en el Hospital de Cuenca aunque no tuvo que quedar ingresado, ha presentado la correspondiente denuncia tras la agresión.