Las fuertes rachas de viento arrancan de cuajo las aspas de uno de los molinos de Mota del Cuervo (Cuenca)

Estado en el que ha quedado el molino de viento Franz Grillparzer de Mota del Cuervo.

Las fuertes rachas de viento provocadas por el paso de la borrasca Ingrid este fin de semana han provocado que las aspas de uno de los molinos de Mota del Cuervo (Cuenca) se hayan fracturado.

Este capítulo, recogido por el fotógrafo Roberto de la Fuente en un vídeo que se ha convertido en viral, ha tenido lugar en la tarde de este domingo en el molino bautizado con el nombre Franz Grillparzer.

Concretamente, el sistema de frenado que sujeta y bloquea las aspas se rompió provocando la puesta en marcha del mecanismo. La virulencia del viento, que a esas horas soplaba a unos 50 km/h, fracturó el eje y las aspas terminaron cayendo al suelo sin que se produjeran daños personales.

Desde el Ayuntamiento de Mota del Cuervo han informado que tras tener conocimiento de lo ocurrido, publicaron un mensaje en redes sociales donde advertían a la ciudadanía que no accediera a la zona.

De igual modo explican que este lunes, si la meteorología lo permite, iban a proceder a la retirada de las aspas desprendidas para acometer la posterior reparación de la estructura.

"Desde el Ayuntamiento se recuerda la importancia de extremar las precauciones ante episodios meteorológicos adversos y se agradece la colaboración ciudadana si se detecta el movimiento de las aspas", finaliza el mensaje del Consistorio.