Dos detenidos en Ciudad Real por secuestrar a otro y llamar a su padre para pedir dinero a cambio de la liberación

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a dos varones por secuestrar a un hombre en Miguelturra y exigir a su padre el pago de 1.000 euros en efectivo, o bienes de valor equivalente, a cambio de su liberación.

Los hechos se produjeron tras una discusión entre los tres implicados por un teléfono móvil, que derivó en un altercado.

Según ha informado la Policía Nacional, los dos presuntos autores introdujeron a la víctima por la fuerza en una vivienda, donde permaneció retenida mientras recibía amenazas reiteradas.

Los secuestradores exigieron la entrega de 1.000 euros en efectivo, u objetos de valor equivalente, y telefonearon al padre del retenido, que se encontraba en Alcázar de San Juan, para reclamar el pago a cambio de liberar a su hijo.

El padre de la víctima se personó de inmediato en la Comisaría de la Policía Nacional, donde denunció el secuestro y solicitó ayuda.

Querían abandonar la ciudad

Las investigaciones policiales permitieron localizar posteriormente a los tres implicados en la estación de Renfe de Ciudad Real, desde donde se disponían a abandonar la ciudad. Los agentes establecieron un dispositivo de cierre que ha evitado su huida.

Los dos detenidos, que cuentan con numerosos antecedentes policiales, fueron arrestados como presuntos autores de los delitos de amenazas y secuestro.