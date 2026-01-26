Graban el momento en el que un conductor invade el carril contrario y provoca un grave accidente en Ciudad Real

Un hombre de 64 y una mujer de 25 años han resultado heridos en un accidente por un choque frontal con sus vehículos en la N-430, en la carretera que une La Solana y Membrilla. Tras ser atendidos por los sanitarios de una UVI, fueron trasladados en ambulancia hasta el Hospital de Manzanares.

Como se puede observar en un vídeo compartido en 'X' (antes Twitter) por el usuario 'wikiCR Ciudad Real' (@wikiCR), uno de los conductores iba conduciendo en actitud kamikaze. Se trata de unas imágenes grabadas desde el vehículo que circulaba detrás del coche implicado.

En una curva de la carretera, este invadió completamente el carril contrario, chocando con el vehículo que venía de frente, que no tuvo tiempo suficiente para esquivarlo.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos ocurrieron a las 20.34 horas de la tarde de este domingo, en el kilómetro 373 de la citada vía, en el término municipal de Membrilla.

Hasta el lugar también acudieron agentes de la Guardia Civil y bomberos de Manzanares, que no tuvieron que actuar ya que ninguno de los heridos quedó atrapado.