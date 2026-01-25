Rescatan a 110 perros maltratados de "la casa de los horrores" de Puertollano: "No tenían comida ni agua potable"

La protectora Huellas de Puertollano (Ciudad Real) ha coordinado en la mañana de este domingo la retirada de 11 perros de una persona investigada por el Seprona de la Guardia Civil desde noviembre de 2024 por presunto maltrato y abandono animal.

Según la organización, el año pasado retiraron de la finca de este varón 82 perros. Tras varias intervenciones más este mes de enero, la cifra de animales rescatados se eleva a un total de 110.

Además, han indicado que los animales recogidos este domingo se encontraban "en condiciones lamentables, sin comida y sin acceso adecuado a agua potable o con agua en mal estado".

Asimismo, uno de los perros tenía una cadena atrapada alrededor de una de sus patas, provocando una lesión importante.

Piden justicia

La protectora, que ha denominado la finca de este hombre como "la casa de los horrores", ha pedido "justicia", ya que "todo sigue igual pese a los esfuerzos".

Por último, han mostrado sus agradecimientos a los colaboradores en "una intervención especialmente compleja". "La prioridad ha sido garantizar la atención, recuperación y bienestar de los animales afectados", han sentenciado.