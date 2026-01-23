Peligrosos mosquetones que no son lo que parecen: la Guardia Civil de Albacete interviene 50 armas blancas prohibidas

Efectivos del Equipo de Inspección de la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de Albacete han intervenido un total de 50 armas blancas consideradas prohibidas conforme al vigente Reglamento de Armas.

La actuación se ha desarrollado en el marco de las inspecciones periódicas que realizan las intervenciones de armas de la Guardia Civil en establecimientos dedicados a la venta de cuchillería y armas blancas. Estos controles tienen como objetivo verificar el cumplimiento de la normativa vigente que regula el funcionamiento de estos comercios y garantizar tanto la seguridad de las instalaciones como la de los usuarios.

Como resultado de una de estas inspecciones, los agentes localizaron en un establecimiento de la provincia de Albacete 50 mosquetones metálicos, similares a los utilizados en actividades de escalada, que ocultaban en su estructura interna una hoja punzante con un elevado potencial efecto lesivo.

Armas consideradas prohibidas

Este tipo de objetos están considerados armas prohibidas de acuerdo con el artículo 4.1 del Reglamento de Armas, al tratarse de instrumentos especialmente peligrosos para la integridad de las personas. Su peligrosidad radica en su capacidad para ser disimulados y utilizados de forma inadvertida, al esconder una hoja punzante bajo la apariencia de un objeto utilitario o deportivo.

Asimismo, estas armas se clasifican como instrumentos especialmente peligrosos y altamente lesivos, por lo que se prohíbe expresamente su fabricación, importación, circulación, publicidad, compraventa, tenencia y uso.

Las 50 armas prohibidas intervenidas han sido depositadas en la intervención de armas de la Guardia Civil de Albacete para su posterior destrucción.