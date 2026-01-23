Muere un trabajador de 34 años tras caer a una cisterna vacía en una bodega de Valdepeñas

Labores de trabajo de Servicio Contra Incendios y Salvamento. Consorcio Provincial de Ciudad Real.

Un trabajador de 34 años ha fallecido este jueves por la tarde en un accidente laboral ocurrido en una bodega de Valdepeñas, tras precipitarse al interior de un depósito de vino vacío, según han informado fuentes del Servicio Contra Incendios y de Salvamento de la provincia de Ciudad Real (SCIS) a través de sus redes sociales.

El aviso del suceso se recibió sobre las 20.30 horas, momento en el que se activó el dispositivo de emergencia. En un primer momento, dos agentes de la Policía Nacional intentaron rescatar al hombre del interior del depósito, resultando ambos afectados por inhalación de gases.

Posteriormente, dos bomberos accedieron al interior de la cisterna equipados con equipos de respiración autónoma (ERA), donde localizaron a la víctima inconsciente y sin respiración.

Tras asegurarla en un tablero espinal, procedieron a su extracción por la parte inferior del depósito.

Una vez en el exterior, los servicios sanitarios practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque finalmente solo se pudo certificar el fallecimiento del trabajador.