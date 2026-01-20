Última hora sobre la joven doctora de Talavera de la Reina herida en el accidente de tren: "Muy grave, pero estable"

Un agente de la Guardia Civil en las inmediaciones del tren de Alvia de Renfe accidentado. Guardia Civil

La joven doctora de Talavera de la Reina (Toledo) herida en el accidente ferroviario registrado en Adamuz (Córdoba) continúa ingresada en el hospital Reina Sofía de la capital cordobesa en estado "muy grave, pero estable", según ha trasladado su familia.

Se trata de Amalia Montealegre, médica residente que ejerce en el hospital de Huelva y que viajaba en uno de los vagones más afectados del tren Alvia siniestrado.

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha trasladado de nuevo este martes el apoyo institucional y personal de la ciudad a la madre de la joven, con la que ha contactado para conocer de primera mano su evolución.

José Julián Gregorio, alcalde de Talavera de la Reina.

"Desde Talavera deseamos que se mejore lo antes posible", ha expresado Gregorio, que se ha puesto a disposición de la familia para cualquier ayuda que puedan necesitar en estos momentos especialmente difíciles.

El alcalde ha subrayado que "la ciudad está con esta joven que esperamos vaya evolucionando favorablemente con el paso de los días", y ha enviado "nuestro cariño y nuestras muestras de apoyo a toda su familia".

La doctora talaverana viajaba en el tren Alvia que cayó por un talud de unos cuatro metros tras impactar contra los vagones de un Iryo que había descarillado segundos antes.

41 víctimas mortales

El accidente se ha cobrado ya al menos 41 víctimas mortales y más de 150 personas heridas, de las cuales 13 permanecen en la UCI.

Las labores de levantamiento de los vagones avanzan con dificultad debido a los problemas de acceso, tal y como ha advertido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, mientras los técnicos continúan investigando las causas del siniestro.

Las primeras hipótesis, según ha informado EL ESPAÑOL, apuntan a un posible "mal embridamiento" de la vía en un cambio de agujas como origen del descarrilamiento.

Por el momento, no consta que haya víctimas mortales naturales de Castilla-La Mancha, aunque sí se ha confirmado que otra joven de Albacete ha resultado herida leve y se encuentra "en mejor situación que otros afectados", según ha informado el Gobierno regional.