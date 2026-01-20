Un hombre embiste con su furgoneta el coche de su mujer y la fachada del lugar donde se refugió en Puertollano

Efectivos de Policía Local y Policía Nacional de Puertollano (Ciudad Real) han detenido a un hombre de 50 años en las inmediaciones de las calles Jaén y Luis Dorado después de perseguir y embestir en varias ocasiones con su furgoneta el vehículo conducido por su mujer.

Al parecer, el hombre provocó de manera deliberada la colisión en repetidas ocasiones contra el turismo que conducía su mujer cuando esta se dirigía a su trabajo en un local de hostelería. Como consecuencia de los impactos, el coche ha sufrido daños importantes, mientras que la mujer ha tenido que ser atendida con heridas de carácter leve, según ha informado Europa Press de fuentes de la Policía Nacional.

Las mismas fuentes aseguran que la mujer llegó a apearse de su vehículo para refugiarse en el interior de un hostal de la calle Luis Dorado. En ese momento, el presunto agresor también embistió contra el portal y ocasionó daños en la fachada.

En la mañana de hoy se ha detenido a un varón que presuntamente ha agredido brutalmente a su pareja cuando está se disponía entrar en su trabajo en un local de hostelería en la calle Jaén incluso intentando atropellar a víctima y agentes actuantes.

Damos protección a la víctima.

Los hechos se han registrado sobre las 10.00 horas, y en el lugar del suceso se han personado en un primer momento efectivos de Policía Local y posteriormente Policía Nacional, que investiga lo sucedido como presunto delito de violencia machista.

Por su parte, la Policía Local de Puertollano ha detallado en la red social X que la mujer, pareja del agresor, se dirigía a su trabajo en un local de hostelería cercano cuando fue sorprendida por el hombre, que "intentó atropellar" tanto a la víctima como a los agentes actuantes.

La mujer, que se encuentra bien, ha sido atendida por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional.