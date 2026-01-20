Discusión entre dos familias en el Polígono de Toledo: más de 20 implicados y numerosas patrullas de Policía movilizadas

Despliegue policial en la urbanización de Toledo conocida como "el Parchís", publicada por un usuario en 'X'.

Una discusión entre dos familias, con más de 20 personas implicadas, generó este lunes poco antes de las ocho de la tarde un importante despliegue policial en la calle Río Valdeyernos, en el barrio del Polígono de Toledo.

Hasta el lugar se desplazaron numerosas dotaciones de la Policía Local y de la Policía Nacional, además de una UVI móvil en preventivo, que finalmente no tuvo que intervenir.

Fuentes de la Policía Nacional han precisado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que se trató de una pelea entre varios residentes de las 109 viviendas sociales del Polígono de Toledo, una urbanización conocida popularmente como "el Parchís" por los colores azul y amarillo de sus fachadas. Allí, los problemas de convivencia social se repiten de forma periódica.

Toledo Última hora!!! 🔴

8 coches de policía y una ambulancia en las 109 del #Poligono

Corte de Río Valdeyernos, piscina cubierta.

Las mismas fuentes han informado de que no se practicaron detenciones y ninguna de las personas implicadas quiso presentar denuncia.

El balance del incidente se saldó con un herido leve que rechazó recibir atención médica.

Desde la Policía Nacional se ha asegurado también que se ha reforzado la vigilancia y la presencia policial en la zona para evitar que el enfrentamiento registrado este lunes pueda reproducirse o tenga réplicas en los próximos días.