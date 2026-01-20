Dos detenidos y un investigado por varios robos en establecimientos, viviendas y vehículos de Tomelloso

Vídeo de uno de los robos investigados en la operación 'Telealco'. Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a dos personas e investigado a una tercera en el marco de la operación 'Telealco', con la que se han esclarecido varios delitos contra el patrimonio cometidos en la localidad de Tomelloso, principalmente robos con fuerza en establecimientos públicos, domicilios y en el interior de vehículos.

La investigación se inició tras la interposición de diversas denuncias por parte de los perjudicados, que alertaron de una oleada de robos registrados entre los meses de marzo y julio de 2025.

Los delitos presentaban distintos patrones de actuación o modus operandi, ya que se producían tanto en locales de hostelería como en viviendas particulares y vehículos estacionados.

El Grupo de Investigación de la Compañía de la Guardia Civil de Alcázar de San Juan se hizo cargo de las pesquisas, realizando inspecciones oculares, visionado de grabaciones y otras diligencias.

Amplio historial

Gracias, en gran medida, a la colaboración ciudadana, los agentes lograron reunir numerosos indicios que apuntaban a la actuación de un grupo de personas con amplio historial delictivo, que no residían de forma habitual en Tomelloso.

En una primera fase de la operación se procedió a la detención de una misma persona en dos ocasiones distintas, lo que permitió esclarecer varios robos con fuerza y recuperar la totalidad de los efectos sustraídos, entre ellos dinero en efectivo, tabaco y un teléfono móvil.

En todos los casos, los autores utilizaban objetos contundentes para forzar puertas y acceder al interior de los inmuebles y vehículos.

Robo con fuerza

Durante la investigación, los agentes constataron que otros dos implicados residían en la localidad madrileña de Alcobendas y se desplazaban a Tomelloso durante los meses estivales para cometer los delitos, regresando posteriormente a su lugar de residencia con el objetivo de dificultar la labor policial.

En una segunda fase, se llevó a cabo la detención de otra persona como presunta autora de un robo con fuerza en un establecimiento público, así como la investigación de una tercera. En total, la operación se ha saldado con dos detenidos y un investigado, logrando esclarecer cuatro delitos contra el patrimonio.

El valor de los efectos sustraídos y de los daños ocasionados asciende a unos 7.800 euros. Tanto las diligencias instruidas como los detenidos han sido puestos a disposición de los Tribunales de Instancia de Tomelloso.