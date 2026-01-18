Tragedia cerca de Talavera de la Reina: dos jóvenes de 19 y 20 años mueren de madrugada en un accidente de tráfico

Dos jóvenes de 19 y 20 años han fallecido en la madrugada de este domingo en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera del Canal Bajo del Alberche, una zona cercana a Talavera de la Reina pero dentro del término municipal de San Román de los Montes.

A las 4:41 horas, la sala del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha era avisada de este accidente en el que estaban implicadas dos personas, una chica de 19 años y un chico de 20 que habían quedado atrapados en el interior del turismo.

Cuando el médico de urgencias llegó al lugar, constató que los dos jóvenes habían fallecido a consecuencia del impacto.

No obstante, los bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos (CPEIS) del parque de Talavera de la Reina tuvieron que ser movilizados para excarcelar ambos cadáveres, que se encontraban encajonados en el habitáculo.

En el dispositivo también han participado agentes de la Policía Nacional y dos ambulancias de soporte vital básico (SVB) que fueron movilizadas de manera preventiva pero que no pudieron intervenir.