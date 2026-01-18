San Román de los Montes, consternado por la muerte de sus dos vecinos de 19 y 20 años: "Nos llena de profundo dolor"

Ayuntamiento de San Román de los Montes con las banderas a media asta.

La pequeña localidad de San Román de los Montes (Toledo), situada muy cerca de Talavera de la Reina, está consternada después de que dos de sus vecinos, una chica de 19 años y un chico de 20, hayan fallecido esta madrugada al salirse de la vía el coche en el que viajaban por la carretera del Canal Bajo del Alberche.

El Ayuntamiento sanromaniego ha anunciado a través de las redes sociales la declaración de tres días de luto oficial en memoria de los dos jóvenes. Durante este periodo, las banderas situadas en su fachada ondearán a media asta.

"Este suceso ha conmocionado a toda nuestra comunidad y nos llena de un profundo dolor", ha expresado en uno de los mensajes publicados en el perfil de Facebook del Ayuntamiento en el que también muestra su apoyo a las "familias, amistades y seres queridos" de estos fallecidos, "a quienes acompañamos en el sentimiento en nombre de San Román".

"Descansen en paz", ha finalizado la comunicación.

Madrugada trágica

El accidente tenía lugar sobre las 4:41 horas de la madrugada, según ha confirmado el servicio de urgencias y emergencias 112 a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Estas mismas fuentes han explicado que cuando el equipo médico de urgencias ha llegado al lugar del suceso, ha constatado que los dos afectados habían fallecido de manera instantánea por lo que solo ha podido certificar su muerte.

Ambos cadáveres se encontraban atrapados en el interior del habitáculo y ha sido necesaria la intervención de los bomberos que el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos (CPEIS) de la Diputación de Toledo tiene movilizados en el parque de Talavera de la Reina para llevar a cabo su excarcelación.

En el dispositivo también han sido movilizados agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, así como dos ambulancias de soporte vital básico (SVB) cuya intervención finalmente no ha sido necesaria.