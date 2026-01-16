Rescatan a un senderista con principio de hipotermia que se había perdido en un paraje abrupto de Guadalajara

La Guardia Civil ha rescatado a un senderista de 27 años que se había desorientado y presentaba principio de hipotermia en una zona de difícil acceso junto al Pico Ocejón, en la provincia de Guadalajara en al tarde de este miércoles.

El despliegue se produjo cuando la sala del 112 de Castilla-La Mancha recibía el aviso del propio senderista describiendo que se había extraviado y no podía continuar por el frío y las condiciones del terreno.

En ese momento, el Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil (062) contactó con el senderista para conocer su estado, ubicación y trasladarle consejos de seguridad mientras se procedía a su rescate, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Por otra parte, se activaba al Grupo de Rescate e Intervención en montaña de la Guardia Civil con sede en Navacerrada (Madrid), que rápidamente se trasladó a lugar. Tras dos horas de trayecto, los especialistas de esta unidad de la Benemérita accedieron a la zona y localizaron a la víctima que se encontraba desorientada, con principio de hipotermia. El hombre presentaba la ropa mojada y estaba atrapado en una vaguada entre unos piornos de gran tamaño y unas zarzas.

Los agentes tranquilizaron al senderista, le proporcionaron ropa de abrigo, comida y lo evacuaron hasta el vehículo oficial. Una vez recuperado, sobre las 23.00 horas, fue trasladado hasta su vehículo.

En el rescate también intervinieron efectivos de la Guardia Civil de Sigüenza en labores de apoyo.