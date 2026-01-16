Seis heridos, entre ellos una menor de tres años y dos bebés, en el choque entre dos coches en Guadalajara capital

Seis personas, tres de ellas menores, han resultado heridas en la colisión entre dos turismos en la N-320, en Guadalajara. Todos ellos han sido trasladados en una ambulancia hasta el hospital de la ciudad.

En uno de los vehículos viajaba un hombre de 31 años y en el otro un hombre y una mujer de 35 años, una niña de tres y dos bebés de siete meses.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido en el kilómetro 271 de la citada vía, a las 14.38 horas de la tarde de este viernes.

Hasta el lugar también se han desplazado agentes de la Guardia Civil.