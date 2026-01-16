Dos heridos en un aparatoso accidente entre dos turismos y un camión en la autovía A-4 en Ocaña

Una mujer de 26 años y un varón de 41 han resultado heridos en un aparatoso accidente registrado este jueves en la autovía A-4 dentro del término municipal de Ocaña (Toledo) en el que resultaron involucrados un camión y dos turismos, uno de los cuales ha salido ardiendo.

El accidente ha tenido lugar este jueves a las 20:09 horas a la altura del kilómetro 69 de esta vía en sentido Andalucía, según han confirmado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Hasta el lugar se desplazó un equipo médico de urgencias que atendió a la mujer y la dio el alta allí mismo y al hombre, que sí requirió traslado al Hospital Universitario de Toledo por parte de una ambulancia de soporte vital básico (SVB).

Más allá de los medios sanitarios, en el dispositivo también han participado bomberos del parque municipal de Ocaña y de los parques que el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos (CPEIS) posee en los municipios de Villacañas y Villarrubia de Santiago para sofocar las llamas del vehículo incendiado.

Al lugar del accidente también han acudido efectivos de la Guardia Civil de Tráfico para asegurar la zona y regular el tráfico, y trabajadores de mantenimiento de carreteras.