Cae la banda que asaltó a un camionero de Guadalajara con un arma blanca: robaban jamones, vino, patinetes...

Un violento robo con arma blanca cometido en agosto de 2025 contra el conductor de un camión en un área de servicio de la autovía A-2, en el término municipal de Almadrones (Guadalajara), fue el detonante de la investigación que ha permitido a la Guardia Civil desarticular un grupo criminal especializado en el robo mercancías en camiones que operaba en varias provincias españolas.

A partir de este asalto la Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara inició la operación 'Katakolon', que ha culminado con la desarticulación de una organización criminal muy activa integrada por ocho personas.

Según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa, el grupo actuaba en polígonos industriales y áreas de servicio situados en torno a diferentes autovías de las provincias de Madrid, Guadalajara, Zaragoza, Burgos, Navarra y Álava, donde seleccionaban camiones cargados con mercancías de valor.

Ventanilla rota de uno de los vehículos asaltados. Guardia Civil

Los integrantes de la organización empleaban distintos métodos para cometer los robos. En algunas ocasiones sustraían el vehículo completo aprovechando descuidos de los conductores y, en otras, recurrían a la violencia y a la intimidación para hacerse con la carga.

Localización GPS

En uno de los robos más graves, llegaron a retener a un conductor durante 60 kilómetros mientras se desplazaban hacia Madrid, abandonándolo posteriormente en la autovía.

Una vez sustraídos los vehículos, inutilizaban los sistemas de localización GPS, trasladaban los camiones a lugares aislados y transbordaban la mercancía a otros vehículos que previamente habían sustraído, con los que se desplazaban para vender posteriormente la mercancía robada.

Entre la mercancía sustraída figuraban productos de cosmética, ropa, patinetes eléctricos y, en una ocasión, marihuana medicinal. Durante el transcurso de la investigación, la Guardia Civil logró recuperar parte de la mercancía robada que se encontraba en poder de uno de los receptores, como jamones o cajas de vino.

Para garantizar sus desplazamientos, el grupo utilizaba turismos de apoyo que actuaban como vehículos de seguridad y lanzadera, alertando de la presencia policial u otros riesgos durante la comisión de los delitos.

La organización contaba con una estructura jerarquizada, con un líder que coordinaba y distribuía las tareas, un equipo encargado de las labores de vigilancia y un último grupo responsable de la ejecución de los robos. Para dificultar su identificación, los autores actuaban con vestimenta oscura y el rostro cubierto.

Carga incautada por la Guardia Civil durante el operativo. Guardia Civil

La operación, que finalizó en diciembre de 2025, ha permitido esclarecer un total de 20 delitos y recuperar un camión rígido, cuatro cabezas tractoras, cuatro semirremolques y diversa mercancía sustraída.

Como resultado de la actuación policial, se ha procedido a la detención de seis personas como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza en las cosas, robo con violencia o intimidación, daños, hurto y falsificación de documento público.

Además, otras dos personas han sido investigadas por su presunta implicación en tres delitos de receptación.

La operación ha sido desarrollada por agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara.