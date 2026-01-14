Detienen a un hombre acusado de vandalizar 23 vehículos aparcados en un pueblo de Guadalajara

La Guardia Civil de Guadalajara ha detenido a un hombre de 36 años de nacionalidad española como presunto autor de un delito continuado de daños cometidos en Mondéjar (Guadalajara) por vandalizar 23 vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública.

La detención se produjo a las 13.30 horas de este martes, cuando efectivos del Grupo ROCA, detuvieron al presunto autor de estos incidentes en la localidad de Chiloeches (Guadalajara), según ha informado el Instituto armado por nota de prensa.

Estos hechos tuvieron lugar la noche del pasado 9 de diciembre cuando más de una veintena de coches que estaban estacionados en diferentes calles de Mondéjar registraron daños.

Como consecuencia, los afectados interpusieron 19 denuncias, que afectaban a un total de 23 vehículos.

Desde que se tuvo conocimiento de los hechos, el Grupo ROCA, en colaboración con la Guardia Civil de Mondéjar, inició una investigación que permitió identificar a una persona que visitaba la localidad de forma esporádica como principal sospechosa.

Tras el establecimiento de varios dispositivos de vigilancia, los agentes localizaron el vehículo del investigado cuando abandonaba la localidad y que culminó con su detención en Chiloeches.

Otro investigado por daños en un taller

El Equipo Roca, también ha investigado a un varón de origen marroquí, de 23 años y con numerosos antecedentes policiales.

El investigado sería el responsable de un delito de daños cometido el pasado 16 de diciembre, al originar distintos daños materiales en un taller de la localidad, tras lanzar varios artefactos incendiarios contra el establecimiento.