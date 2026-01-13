Herido grave un trabajador de 50 años tras ser golpeado por un tractor en Malpica de Tajo (Toledo)

Un trabajador de 50 años ha resultado herido grave tras ser golpeado por un tractor contra una pared en una nave de alfalfa en Malpica de Tajo (Toledo). La víctima ha tenido que ser trasladada hasta el Hospital Universitario de la capital en helicóptero.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 10.28 horas de la mañana de este martes, en una nave ubicada en el kilómetro 19 de la CM-4015.

En primera instancia, ha sido atendido en el lugar de los hechos por el personal de Urgencias desplazado, pero ha precisado de traslado al centro hospitalario.

Hasta allí también han acudido agentes de la Guardia Civil y una ambulancia.