La explosión de una bombona de butano destroza una churrería de Navahermosa (Toledo)

La explosión de una bombona de gas butano ha generado un incendio en una churrería de Navahermosa. El suceso no ha dejado heridos ya que en el momento de la detonación no estaba abierta al público.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 23:49 horas de este lunes, en el establecimiento situado en la calle Mesón del municipio.

Los bomberos del parque de Belvís de la Jara han dado por extinguido el incendio a las 2.30 horas de la madrugada.

Hasta el lugar también han acudido agentes de la Guardia Civil, técnicos de gas y una ambulancia en preventivo.

El negocio ha sufrido importantes desperfectos a consecuencia de la deflagración, tal y como puede comprobarse en las imágenes que han publicado los bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos de Toledo (CPEIS).