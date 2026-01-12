La Policía Nacional detiene a "dos de los traficantes de hachís y cocaína más importantes" de Albacete

La Policía Nacional ha detenido a dos hermanos de 50 y 58 años del barrio del Pilar de Albacete dedicados a la venta de hachís y cocaína. Dos varones considerados por los investigadores como "unos de los traficantes más importantes de la ciudad en los últimos años".

La investigación arrancó en septiembre, tras recibir varias informaciones sobre estos hermanos, que distribuían sustancias estupefacientes, realizando las ventas tanto a otros traficantes como a los consumidores finales de las sustancias ilícitas.

Tras las vigilancias y seguimientos, se determinó que tenían como "centro de operaciones" bares y cafeterías ubicadas en los barrios de El Pilar y San Pablo, lugares donde contactaban con sus clientes para llevar a cabo los pases de sustancia estupefaciente con total discreción.

Asimismo, la Policía averiguó que utilizaban varios inmuebles de su propiedad para guardar la droga y para dosificar la sustancia antes de proceder a su distribución.

Arresto

La detención se produjo el pasado 9 de enero, cuando uno de ellos se disponía a realizar una venta de 1.500 gramos de hachís, que transportaba en su vehículo.

Asimismo, se llevaron a cabo tres entradas y registros domiciliarios donde se intervinieron 6.500 gramos de hachís y 150 gramos de cocaína, 3.000 euros en efectivo y útiles destinados a la dosificación y distribución de sustancia estupefaciente.

"Con esta operación la Policía Nacional da por desmantelado un grupo criminal que controlaba gran parte del tráfico de hachís realizado a pequeña escala en la capital provincial", ha expresado el cuerpo de seguridad.