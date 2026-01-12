Fallece un hombre de 70 años atropellado por un camión tras bajarse de su vehículo en Villacañas (Toledo)

Un hombre de 70 años ha fallecido este lunes tras ser atropellado por un camión en la carretera CM-410, a su paso por el término municipal de Villacañas (Toledo), después de bajarse de su vehículo tras una colisión previa.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el suceso ha tenido lugar sobre las 7:40 horas, en el kilómetro 84 de esta vía.

Al parecer, momentos antes se había producido una colisión leve entre varios turismos, uno de los cuales era conducido por la víctima.

Tras el accidente, el hombre se bajó de su coche, y en ese momento, fue atropellado por un camión que circulaba por la zona. Como consecuencia del impacto, el conductor perdió la vida en el lugar de los hechos.

Hasta el punto del siniestro se han desplazado un médico de urgencias, una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico, aunque los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida del afectado.

Asimismo, han acudido efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local, que se hicieron cargo de la regulación del tráfico y de la investigación de las circunstancias del accidente.