Detenidos tres ladrones, uno de ellos menor, como autores de una ola de robos en establecimientos de Tomelloso

La Guardia Civil ha detenido a un total de tres personas, una de ellas menor, y ha investigado a otras tres como presuntos responsables de una oleada de robos con fuerza en establecimientos públicos de Tomelloso (Ciudad Real).

Tal y como se ha concretado con la denominada Operación 'Pinolillo', los ladrones golpeaban los escaparates con tapas de alcantarilla y sustraían del interior las cajas registradoras con el dinero en metálico.

La investigación arrancó por las denuncias de varios afectados, que informaron que entre los meses de septiembre y octubre autores desconocidos sustraían tapas de alcantarillas para utilizarlas en los robos.

La colaboración ciudadana ha sido imprescindible para la resolución de la investigación, logrando recopilar una batería de indicios suficiente para la identificación de los presuntos autores.

La operación se desarrolló en tres fases, en los meses de septiembre, octubre y diciembre, siendo necesario el apoyo de la Guardia Civil de Murcia. Esto se debía a que dos de los menores investigados se habían marchado de la localidad de Tomelloso a Alcantarilla (Murcia) con el fin de evitar la acción de la justicia por los delitos cometidos.

Tras las detenciones, las diligencias y los arrestados fueron puestos a disposición de los Tribunales de Instancia de Tomelloso, Plaza 1, 2 y 3 y Fiscalía de Menores de Ciudad Real.