Un trabajador sufre quemaduras en el 30 % del cuerpo por una explosión en un taller de Talavera de la Reina

Un hombre de 25 años ha sido evacuado de urgencia a la Unidad de Quemados del Hospital Universitario de Getafe (Madrid) al sufrir quemaduras en el 30 % de su cuerpo cuando manipulaba disolvente cerca de una estufa en un taller de Talavera de la Reina (Toledo).

El servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha recibido el aviso a las 9:30 horas por un accidente ocurrido en una empresa situada en la calle Alfonso XI de la ciudad cerámica.

Hasta allí se ha desplazado una UVI móvil que tras practicar los primeros auxilios al afectado ha procedido a su evacuación urgente hasta el hospital madrileño, el más próximo con una unidad específica para grandes quemados.

El dispositivo lo han completado agentes de Policía Nacional y Policía Local, que también se han personado en el taller.