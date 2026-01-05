Nueva agresión a una sanitaria en Ciudad Real: tres mujeres pegan a una médica tras no aceptar el diagnóstico

Tras un 2025 marcado por las agresiones a sanitarios, el nuevo año 2026 ha empezado con la misma tónica. El Colegio de Médicos de Ciudad Real ha denunciado la agresión física que ha sufrido una médica del centro de salud de Argamasilla de Alba.

Según han detallado, tres mujeres agredieron físicamente a la facultativa tras no aceptar el diagnóstico realizado, provocándole una importante crisis de ansiedad.

"En una fecha tan simbólica como la Noche de Reyes, lamentamos que este haya sido el regalo de la profesional sanitaria. Nuestro mayor deseo y el mejor regalo posible para los médicos y para la sociedad sería acabar definitivamente con las agresiones a sanitarios", han expresado desde el Colegio.

Asimismo, han recordado que las agresiones a sanitarios son delito, con consecuencias penales y administrativas, por lo que "no pueden normalizarse". Además, han puesto a disposición de la víctima "asesoramiento jurídico, acompañamiento durante todo el proceso y apoyo institucional y emocional".

"Es importante interponer denuncia y que se haga parte de lesiones, para que los hechos no queden impunes. La discrepancia con una valoración clínica nunca justifica la violencia, ni verbal ni física", han asegurado.

Medidas "más contundentes"

Por todo ello, han reiterado la necesidad de "medidas más contundentes de prevención y protección".

"Solo así se podrá avanzar hacia un entorno sanitario seguro, respetuoso y digno, tanto para los profesionales como para los pacientes", han sentenciado.