La Guardia Civil recupera la piña bicentenaria robada de una fuente de Collados (Cuenca): hay dos detenidos

La Guardia Civil ha recuperado la piña bicentenaria robada de la fuente del municipio conquense de Collados, una sustracción de un elemento de alto valor histórico y símbolo identitario de la localidad que había generado una situación de indignación colectiva.

La denuncia por el robo fue interpuesta en el cuartel de la Guardia Civil por el Ayuntamiento de Sotorribas, lo que permitió el inicio formal de las diligencias y la correspondiente investigación.

El trabajo "eficaz y rápido" de los agentes ha permitido localizar y recuperar la pieza en pocos días, poniendo fin a la preocupación vecinal.

Dos detenidos

La Benemérita ha detenido a dos jóvenes de Sotos como presuntos autores de varios delitos. Además, los vecinos de Collados piden que todos los gastos derivados de la reparación y restitución de la piña bicentenaria sean imputados a los autores del hecho delictivo.

Además, han querido poner en valor la "profesionalidad, eficacia y cercanía demostradas por los agentes".