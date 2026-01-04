Ocho vecinos de Almansa (Albacete) intoxicados por la mala combustión de una estufa: tres son menores

Ocho vecinos de Almansa (Albacete), tres de ellos menores, han resultado intoxicados por monóxido de carbono a causa de la mala combustión de una estufa en una vivienda situada en la calle Buen Suceso.

El aviso se registró a las 3:32 horas de la madrugada de este domingo 4 de enero, según ha informado el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Los afectados son cuatro varones de 41, 37, 10 y 4 años de edad, y otras cuatro mujeres, de 36, 30, 25 y 13. Los ocho afectados han sido trasladados al hospital de Almansa, el hombre de 37 en UVI y el resto en dos ambulancias.

Hasta el lugar se han movilizado agentes de la Guardia Civil, de la Policía Local y los bomberos del Parque de Almansa para medir los niveles de monóxido de carbono en el inmueble.

