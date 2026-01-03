Los vecinos de Collados (Cuenca) "indignados" por el robo de la piña bicentenaria de la fuente del pueblo

Fuente de la localidad de Collados donde ha sido sustraída la piña bicentenaria.

Los vecinos de Collados, pedanía del municipio de Sotorribas (Cuenca), han mostrado su indignación tras el robo de la piña bicentenaria que coronaba la fuente del pueblo, un elemento de gran valor histórico y simbólico para la vecindad.

Según han denunciado en una nota de prensa, el hurto se produjo "con nocturnidad y alevosía" y fue descubierto en la mañana de este viernes, momento en el que se dio aviso a la Guardia Civil.

No obstante, los vecinos lamentan que no se pudiera formalizar la denuncia en ese momento debido a la ausencia de personal del Ayuntamiento de Sotorribas en funciones, ni se acudiera de forma urgente a las dependencias de la Benemérita, una circunstancia que, a su juicio, podría retrasar el inicio de las investigaciones policiales.

La vecindad ha expresado su "profunda indignación" tanto por el robo como por la actuación del Ayuntamiento, asegurando además que no es la primera vez que se producen amenazas relacionadas con la sustracción de esta pieza centenaria.

Asimismo, consideran "especialmente sospechoso" que nadie escuchara ruidos durante la noche en la que presuntamente se produjo el robo, teniendo en cuenta el tamaño y peso del elemento sustraído.

Ante esta situación, los vecinos de Collados reclaman una rápida actuación de las autoridades competentes para esclarecer los hechos, recuperar la piña robada y evitar que se repitan actos similares contra el patrimonio histórico y cultural del municipio.

También han advertido de que no cesarán en la adopción de medidas hasta que la pieza aparezca.