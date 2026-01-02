Herido un hombre de 43 años al ser apuñalado durante una pelea multitudinaria en Talavera de la Reina

Un hombre de 43 años ha resultado herido al ser apuñalado durante una pelea multitudinaria en plena vía pública de Talavera de la Reina. La víctima ha sido atendida por una UVI en el lugar y, posteriormente, trasladado por medios propios a un centro de salud de la localidad.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos ocurrieron a las 0.47 horas de la madrugada de este jueves al viernes, durante una reyerta en la calle Alférez Provisional.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.

Por el momento, se desconoce el motivo de la pelea y si las autoridades conocen al autor o autores de los hechos, así como si hay algún detenido.