Cinco heridos, tres de ellos menores, en una colisión frontal este domingo en el pueblo toledano de Pelahustán

Cinco personas resultaron heridas la tarde de este domingo tras registrarse una colisión frontal entre dos turismos en el término municipal de Pelahustán (Toledo).

Según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a la agencia EFE, el aviso del siniestro se produjo a las 17:25 horas en el kilómetro 15 de la carretera CM-5005.

A consecuencia del impacto, dos de los afectados requirieron traslado hospitalario: un hombre de 53 años, evacuado en una UVI móvil, y una joven de 17 años, trasladada en una ambulancia de urgencias. Ambos fueron derivados al Hospital Universitario de Toledo.

Por su parte, los otros tres heridos —un hombre y dos mujeres, todos de 17 años de edad— se desplazaron por sus propios medios al centro de salud de la localidad de Escalona para recibir asistencia médica.

Al lugar del accidente se desplazaron, además de los recursos sanitarios mencionados, efectivos de la Guardia Civil para regular el tráfico e instruir las diligencias correspondientes.