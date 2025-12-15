Dos traficantes detenidos tras ser pillados transportando seis kilos de cocaína por el Casco Antiguo de Cuenca

La Policía Nacional ha detenido en Cuenca a dos personas después de que una patrulla los sorprendiera transportando un cargamento de seis kilos de cocaína por el Casco Antiguo de la ciudad.

Uno de los implicados fue detenido en ese mismo instante con los paquetes de droga, mientras que el otro fue arrestado días después con 15.000 euros en efectivo. Ambos se enfrentan a un delito de tráfico de drogas.

La intervención tuvo lugar el 20 de noviembre, cuando una patrulla que estaba realizando labores de prevención detectó la presencia de dos individuos que caminaban juntos y comenzaron a mostrar una actitud esquiva.

En ese momento, los agentes se dirigieron hacia ellos y emprendieron una huida a la carrera en distintas direcciones, iniciando una persecución a pie sobre el individuo que portaba una bolsa y que fue alcanzado en unas decenas de metros.

Ante la fuerte resistencia y agresividad que mostró hacia los policías, fue detenido y se comprobó que el interior de la bolsa portaba seis paquetes de cocaína, de un kilogramo de peso cada uno.

Investigación

Tras la investigación posterior, la Policía localizó dos vehículos relacionados con los implicados, en uno de los cuales la Unidad de Guías Caninos de la Policía Nacional descubrió un doble fondo o 'caleta' con un complejo mecanismo de activación hidráulica que las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas utilizan para dificultar la localización de la sustancia estupefaciente.

En los vehículos también hallaron seis teléfonos móviles de alta gama, dispositivos de geolocalización y ordenadores portátiles. Posteriormente, el 25 de noviembre localizaron al segundo varón fugado, procediendo a su detención.

Tras el registro de su domicilio, además de los 15.000 euros que portaba, le fueron intervenidos otros 3.000 euros en efectivo.