El Ayuntamiento de Ciudad Real alertó a la Junta de la situación de la familia del bebé presuntamente asesinado

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha informado este lunes de que los Servicios Sociales municipales habían trasladado a la Junta "en varias ocasiones desde 2023" la situación de la familia del bebé presuntamente asesinado por sus padres el pasado viernes.

Así lo ha anunciado el portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento, Guillermo Arroyo, que ha señalado que el Consistorio trasladó a la Administración autonómica las valoraciones de los Servicios Sociales y la petición de la abuela de hacerse cargo de la custodia de tres menores -además del bebé fallecido, la madre tenía otros dos hijos de otra relación-.

Arroyo ha criticado que la respuesta recibida de la Junta de Comunidades fue siempre la misma, considerando que "debía darse una nueva oportunidad a los padres".

El concejal ha lamentado que el Ayuntamiento no tiene la competencia directa para adoptar decisiones sobre la tutela de los menores, pero sí la obligación de informar y poner en conocimiento las situaciones detectadas por los profesionales. "El Consistorio mantuvo un seguimiento continuado del caso y remitió toda la información disponible a la Junta", ha indicado.

Los padres han pasado este lunes a disposición judicial y se encuentran a la espera de la decisión del magistrado, que determinará el grado de implicación de los progenitores en el fallecimiento del menor.

La Junta pide "cautela"

Por su parte, la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha pedido "cautela", a la espera de que se conozca la resolución judicial, ya que el caso se encuentra bajo secreto de sumario.

Ha confirmado que los servicios sociales autonómicos venían interviniendo con la familia desde hace años, con un seguimiento continuado por parte de los profesionales y una relación directa con el entorno familiar.

"Existía un trato muy directo y cercano a través de nuestros profesionales sobre las situaciones que se daban en el hogar y con una comunicación muy directa con la abuela materna", ha asegurado.

Una fuerte discusión

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, los hechos ocurrieron sobre las 10 horas del pasado viernes en una vivienda de un bloque de pisos situado en la calle Toledo de Ciudad Real.

Los vecinos del edificio avisaron a la Policía Nacional de que habían escuchado una fuerte discusión entre una pareja que okupaba uno de los pisos, por lo que se personaron en el lugar. Allí encontraron a un bebé fallecido.

Los dos progenitores fueron detenidos de inmediato, mientras que el cadáver del menor fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Ciudad Real para practicarle la autopsia.

Horas después, el subdelegado del Gobierno en la provincia, David Broceño, confirmó que la Policía había hallado indicios de que la pareja detenida habría asesinado al bebé.