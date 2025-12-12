Detenidos en Ciudad Real un padre y una madre por la muerte violenta de su bebé de seis meses

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a un padre y una madre como presuntos autores de la muerte violenta de su hijo, un bebé de tan solo seis meses de edad.

El suceso, tal y como ha adelantado Europa Press, se ha producido en una vivienda okupada situada en la calle Toledo de la capital.

Fuentes policiales han explicado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que la llamada de alerta se ha producido pocos minutos después de las 10:00 horas, cuando los vecinos han escuchado una fuerte discusión.

Cuando los agentes han llegado a la vivienda, los sanitarios desplazados hasta el lugar trataban de reanimar al bebé, algo que finalmente no han conseguido.

En el interior del inmueble se encontraba también otra hija de la pareja detenida, una niña de 13 años.

Autopsia

El cuerpo sin vida del niño se encuentra en estos momentos en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Ciudad Real, a la espera de que la autopsia confirme las causas de la muerte.

La investigación se centra ahora en esclarecer la implicación de cada uno de los progenitores, después de que los primeros indicios apunten a una muerte violenta del bebé.