Un turismo atropella a una mujer de 77 años en Puertollano: ha sido trasladada en UVI al hospital

Una mujer de 77 años ha resultado herida al ser atropellada por un turismo en Puertollano (Ciudad Real). Tras ser atendida por los sanitarios de una ambulancia en el lugar de los hechos, ha sido trasladada hasta el Hospital de Santa Bárbara de la ciudad.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, ha ocurrido a las 18.27 horas de la tarde de este jueves en la calle Anche del municipio.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado agentes de la Policía Local y personal sanitario.