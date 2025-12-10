Cae una banda acusada de robar 800.000 euros en mercancía de camiones estacionados en Toledo, Guadalajara y Madrid

La Guardia Civil ha detenido a doce personas pertenecientes a un grupo criminal acusado de estar detrás de 22 delitos de robo en vehículos de gran tonelaje estacionados en áreas de servicio y logísticas de Toledo, Guadalajara y Madrid. En total, habrían robado mercancía valorada en 800.000 euros, según los investigadores.

La operación Hispan comenzó cuando las autoridades detectaron un aumento de los robos en camiones estacionados en áreas de estacionamiento de la zona de Ocaña (Toledo). A partir de aquí comenzaron las primeras pesquisas que apuntaban a la existencia de una organización criminal perfectamente estructurada con un claro reparto de funciones, planificación previa y movilidad geográfica entre diferentes provincias.

Los autores se reunían en áreas de servicio próximas a Madrid y, desde allí, se desplazaban a los distintos puntos previamente seleccionados para cometer los robos. Cortaban las lonas de los camiones y sustraían mercancía de alto valor económico -electrodomésticos, cobre, productos de automoción y farmacéuticos, entre otros- ocasionando un importante perjuicio a las cadenas de suministro y al transportista.

A continuación, dejaban 'enfriar' los productos sustraídos antes de venderlos en el mercado clandestino.

En la primera fase de la operación se intervinieron dos camiones de gran tonelaje, uno cargado con 292 baterías de automoción y otro con productos farmacéuticos valorados en 531.000 euros. Estos bienes recuperados pudieron ser entregados a sus legítimos propietarios.

Cambio de estrategia

Tras los resultados iniciales, los investigadores detectaron un cambio de estrategia en la organización, que pasó a ocultar los camiones en polígonos industriales y a almacenar la mercancía robada en trasteros de alquiler de la Comunidad de Madrid.

En una segunda fase, se detuvo en Madrid a seis personas que viajaban en un camión cargado con conservas sustraídas. Además, en el registro de uno de los trasteros se localizaron y aprehendieron 466 baterías, 730 placas fotovoltaicas y diversa mercancía de alto valor económico.

La fase final tuvo como resultado la detención de seis personas más. Además, se investigó a tres personas por su vinculación con la organización, y a una cuarta por un delito de receptación de mercancía de alto valor económico.