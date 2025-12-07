Piden 12 años de cárcel para un recluso por agredir sexualmente a una menor en Ciudad Real durante sus permisos

La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el próximo martes 9 de diciembre a un joven de 34 años acusado de mantener durante meses relaciones sexuales con una menor de 14 años. La Fiscalía solicita 12 años de prisión ante lo que considera un presunto delito de agresión sexual.

Además, se da la circunstancia de que el acusado estaba encarcelado cuando ocurrieron los hechos, produciéndose los mismos durante sus permisos penitenciarios.

Según el escrito de la acusación, el varón conoció a la menor el 31 de diciembre de 2019 cuando ella se presentó como mayor de edad. El 1 de enero de 2020 iniciaron una relación sentimental y, por la tarde, mantuvieron el primer acceso carnal en una vivienda. Los episodios continuaron los días 2, 3 y 4 de enero.

La acusación asegura que el procesado ya sabía que la víctima tenía 14 años en estos días, ya que la víctima se lo confesó al día siguiente del primer encuentro.

Asimismo, durante un permiso penitenciario del procesado entre el 28 de febrero y el 5 de marzo de 2020, ambos volvieron a mantener relaciones sexuales en al menos dos ocasiones.

Una situación se repitió al inicio del verano de 2020, tras el confinamiento, en el interior de un vehículo.

Denuncia en noviembre de 2020

La denuncia se formalizó el 12 de noviembre de 2020 por la Delegación Provincial de Bienestar Social, que ostentaba la tutela de la menor.

La Fiscalía califica los hechos como un delito continuado de agresión sexual a menor y reclama, además de la pena de prisión de 12 años, 10 años de libertad vigilada, la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 300 metros y una indemnización de 6.000 euros.