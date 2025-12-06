Un incidente con un arma de fogueo se salda con un joven herido de madrugada en Mora (Toledo)

Un joven de 21 años ha resultado herido durante la madrugada de este sábado en Mora (Toledo) tras un incidente con un arma simulada de fogueo, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso se ha recibido a las 6:54 horas de la mañana desde el centro de salud de la localidad, que ha solicitado asistencia para atender al joven, quien presentaba heridas producidas por el arma.

Hasta el lugar se ha desplazado una UVI móvil desde Tembleque. Los sanitarios han procedido a atender a la víctima en el lugar y le han dado el alta, sin necesidad de traslado hospitalario.

Efectivos de la Guardia Civil también han intervenido para investigar las circunstancias del suceso.

El joven se encuentra fuera de peligro mientras siguen abiertas las pesquisas para determinar los detalles del incidente.